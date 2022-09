Stiri pe aceeasi tema

- AUR a transmis, luni, printr-un comunicat oficial, ca alegerile parlamentare din Italia sunt o lectie pe care italienii o dau tuturor statelor membre ale Uniunii Europene si ca nicio amenintare, indiferent din partea cui vine, nu poate sa ingenuncheze democratia, nu poate sa se opuna vointei cetatenilor.…

- Extrema dreapta a obtinut o victorie istorica in Italia, prin Partidul Fratelli d’Italia (FDI post-fascst) al lui Giorgia Meloni, care a obtinut in alegerile legislative de duminica, in coalitie impreuna cu Liga (extrema dreapta) a lui Matteo Salvini si Forza Italia (FI, liberal) al lui Silvio Berlusconi,…

- „Daca guvernarea Fratelli Italia va fi una de succes, și AUR va primi un balon de oxigen pentru a clama guvernarea viitoare la viitoarele alegeri.Noi suntem un partid care imbrațișeaza aceeași politica ca și Polonia și pe care o anunța și viitoarea guvernare din Italia, o politica proatlantista, o politica…

- Extrema dreapta a obtinut o victorie istorica in Italia, prin Partidul Fratelli d'Italia (FDI post-fascst) al lui Giorgia Meloni, care a obtinut in alegerile legislative de duminica, in coalitie impreuna cu Liga (extrema dreapta) a lui Matteo Salvini si Forza Italia (FI, liberal) al lui Silvio Berlusconi,44%…

- Giorgia Meloni, al carei partid, Fratii Italiei (Fratelli d’Italia, FDI), s-a clasat pe primul loc la alegerile legislative desfasurate ieri in Italia, a revendicat conducerea urmatorului guvern. „Fratii Italiei” a obtinut intre 22% si 26% din voturi, iar partenerii sai de coalitie, Liga lui Matteo…

- Coalitia condusa de Giorgia Meloni, lidera formatiunii Fratelli d’Italia (național-conservatori), si din care mai fac parte Liga, formatiunea de dreapta a lui Matteo Salvini, si Forza Italia, formatiunea lui Silvio Berlusconi, ar urma sa caștige alegerile legislative din Italia cu 41-45% din voturi,…

- Partidul postfascist Fratii Italiei (Fratelli d’Italia, FDI), condus de Giorgia Meloni, s-a clasat pe primul loc la alegerile legislative desfasurate duminica in Italia, un eveniment fara precedent din 1945, potrivit sondajelor realizate la iesirea de la urne, noteaza AFP. FDI a obtinut intre 22% si…

- Odata cu demisia premierului Mario Draghi in Italia, UE si NATO pierd un aliat pretios pentru sprijinul pe care il acorda Ucrainei impotriva Rusiei și se tem totodata de venirea la putere a doi lideri de extrema drepta, eurosceptica Giorgia Meloni si rusofilul Matteo Salvini, arata AFP intr-o analiza…