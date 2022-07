Stiri pe aceeasi tema

- Institutul Național al Patrimoniului (INP) aduce expoziția „Manifestari ale Artei Totale in Romania: Art Nouveau, Szecesszio, Sezession, Jugendstil” intr-una dintre cele mai reprezentative cladiri ale stilului: Palatul Culturii de la Targu Mureș.

- Zeci de cercetatori din tara si strainatate isi prezinta, joi si vineri, la Targu Mures, preocuparile din ultimii ani in cercetarea, conservarea si valorificarea patrimoniului muzeal, in cadrul unei conferinte de specialitate organizata de Sectia de Stiintele Naturii din cadrul Muzeului Judetean Mures,…

- Secția de Științele Naturii din cadrul Muzeului Județean Mureș organizeaza, in perioada 22-24 iunie, conferința de comunicari științifice cu participare internaționala „Preocupari recente in cercetarea, conservarea si valorificarea patrimoniului cultural", aflata la a XVI-a ediție. Deschiderea oficiala…

- Cotidianul Zi de Zi va prezinta, in randurile de mai jos, calendarul principalelor festivaluri și evenimente speciale care vor avea loc in luna iunie in județul Mureș. Luni, 6 iunie Campionatul Mondial Multisport, la Platoul Cornești din Targu Mureș 13.00 – Gala Limbii și Literaturii Romane, la Palatul…

- „Florin Piersic Pur și simplu", spectacolul gazduit de Palatul Culturii din Targu Mureș s-a reprogramat pentru data de duminica, 26 iunie de la ora 20:00. Preț de doua ore, marele maestru al teatrului va spune povești in frumoasa limba romana, va depana amintiri din cariera sa impresionanta, va va face…

- Sala mare a Palatului Culturii din Targu Mureș va gazdui, in data de 25 mai, de la ora 19.00, evenimentul organizat de catre Editura Hertzog intitulat "Despre iubire in poezia lui Catalin Pilly, cu Dan Puric". (Redacția) Post-ul Eveniment cu Dan Puric, la Targu Mureș apare prima data in Stiri din Mures,…

- Muzeul Județean Mureș invita publicul la unul din momentele omagiale dedicate implinirii a 100 de ani de la nașterea profesorului de muzica și pictorului Albert Gyorkos Manyi. Expoziția organizata in cadrul anului comemorativ GYORKOS 100 va fi vernisata la Targu Mureș marți, 3 mai 2022, de la ora 18:00.…