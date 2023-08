Cel putin 10 oameni au fost raniti luni intr-o explozie la un depozit de cereale din apropiere de portul Derince din vestul Turciei, informeaza Reuters, citata de Agerpres. ⚡️Video of the explosion at a Port in Derince, Turkey. pic.twitter.com/NbMeOvJvz2 — War Monitor (@WarMonitors) August 7, 2023 A fost lansata o ancheta pentru a stabili cauza […] The post VIDEO. Explozie puternica in Turcia. Cel putin 10 oameni raniți appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .