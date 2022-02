Stiri pe aceeasi tema

- Autoritatile din Bucuresti intervin, vineri seara, dupa ce a fost semnalata o exploziea unei tevi de gaz, in Soseaua Grozavesti, in apropiere de Pasajul Basarab. UPDATE 22:40 – Ca masura preventiva au fost evacuate aproximativ 80 de persoane dintr-un bloc aflat in vecinatate. Din informațiile preliminare…

- Nu sunt persoane ranite.Zona a fost balizata, iar compania de gaze a oprit alimentarea magistralei.Ca masura preventiva au fost evacuate aproximativ 80 de persoane dintr-un bloc aflat in vecinatate.Din informatiile preliminare rezulta ca teava de gaze alimenta CET Grozavesti.Acționeaza 3 autosp de stingere,…

- Autoritatile din Bucuresti intervin, vineri seara, dupa ce a fost semnalata o explozie a unei tevi de gaz, in Soseaua Grozavesti, in apropiere de Pasajul Basarab. La fata locului s-au deplasat mai multe echipaje. "Nu sunt persoane ranite. Zona a fost balizata, iar compania de gaze a oprit alimentarea…

- București: explozie la o teava de gaz Foto: Adriana Tudose / RRA Alimentarea cu gaze a fost oprita într-o zona din nordul capitalei, în urma unei explozii la o teava de gaz, pe Soseaua Grozavesti în apropiere de pasajul Basarab. Potrivit reporterului nostru…

- Autoritatile din Bucuresti intervin, vineri seara, dupa ce a fost semnalata o exploziea unei tevi de gaz, in Soseaua Grozavesti, in apropiere de Pasajul Basarab. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER ×…

- In jurul orei 21:40 s-a produs o explozie la o țeava de gaze in Șoseaua Grozavești, in apropiere de Pasajul Basarab, anunța Inspectoratul pentru Situații de Urgența București-Ilfov. Conform sursei citate, nu sunt persoane ranite. Zona a fost balizata, iar compania de gaze a oprit alimentarea magistralei.…

- Autoritațile au primit, vineri dupa amiaza, o alerta cu bomba la Mall Baneasa din Capitala. In urma acestei amenințari, angajații și clienții din cladire au fost evacuați de urgența. Incident in București. Autoritațile au primit, vineri dupa amiaza, o alerta cu bomba la Mall Baneasa. In urma acestei…

- Aproape 7.000 de persoane au fost vaccinate in doua zile la Maratonul din Capitala, a anunțat duminica CNCAV. De vineri de la ora 8.00 pana duminica la ora 8.00, in București au fost vaccinate 14.469 persoane. „Total persoane vaccinate la maratonul de weekend: 6879”, a transmis CNCAV.…