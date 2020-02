Stiri pe aceeasi tema

- Structura blocului de locuinte in care s-a produs o explozie, in noaptea de vineri spre sambata, intr-o garsoniera, nu a fost afectata, conform expertizei Inspectoratului in Constructii, iar locatarii se pot intoarce in apartamente, a anuntat purtatorul de cuvant al Inspectoratului pentru Situatii…

- In garsoniera unde s-a produs explozia se aflau doi batrani. O femeie de 75 de ani și un barbat de 81 de ani. Ambii au ajuns la spital cu arsuri de gradul doi la maini și cap.O femeie a suferit un atac de panica, dar aceasta a refuzat transportul la spital. Peste 30 de pompieri au intervenit la fața…

- Explozie la o garsoniera din Slatina in aceasta dimineața. In urma incidentului locuința a luat foc. La fața locului au intervenit mai multe echipaje de pompieri. Trei persoane au ajuns la spital. Deflagrația a afectat intregul imobil. Inspectoratul de Stat in Construcții a luat decizia ca locatarii…

- RESIȚA – Primaria Resita le-a oferit o nesperata sansa celor cinci familii din cartierul Doman, ramase pe drumuri in urma unui incendiu produs in prima seara a Noului An. Este vorba de o cladire cu cinci apartamente, aparținand autoritații locale, trei dintre familii reusind sa-si cumpere locuințele,…

- Tanarul de 24 de ani din comuna Falcoiu, care a fost dat disparut joi seara in raul Olt, a fost gasit inecat. El a fost adus la mal de catre echipa de scafandri de la Inspectoratul pentru Situații de Urgența Olt, relateaza Agerpres.Barbatul a fost resuscitat de salvatori deoarece era in stop cardio-respirator.…

- Un tanar care s-ar fi inecat joi seara in raul Olt, in zona localitatii Falcoiu, este cautat de mai multe echipaje de pompieri si scafandri de la Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta Olt, potrivit purtatorului de cuvant al institutiei, Alin Basasteanu potrivit Agerpres Impreuna cu tanarul…

- O deflagratie s-a produs in aceasta dimineata, 23 decembrie, intr-un bloc de locuit din strada Florilor din Capitala. Explozia s-a produs intr-un apartament de la ultimul etaj al unui bloc cu cinci niveluri. Potrivit Inspectoratului General pentru Situatii de Urgenta, deflagratia a distrus fereastra…