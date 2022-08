VIDEO. Explozia vulcanului din Tonga ar putea încălzi Pământul. Cercetător NASA: „Nu am mai văzut așa ceva” Erupția violenta a vulcanului Hunga Tonga-Hunga Ha’apai din Tonga a injectat o cantitate fara precedent de apa direct in stratosfera – iar vaporii vor ramane acolo ani de zile, afectand probabil modelele climatice ale Pamantului, afirma cercetatorii de la NASA, potrivit npr.org. Cantitatea masiva de vapori de apa reprezinta aproximativ 10% din cantitatea normala de vapori […] The post VIDEO. Explozia vulcanului din Tonga ar putea incalzi Pamantul. Cercetator NASA: „Nu am mai vazut așa ceva” appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

- Muntele Etna din Sicilia, cel mai mare vulcan activ din Europa, aluneca spre est in mare, iar oamenii de știința se tem ca ar putea declanșa un țunami catastrofal, relateaza Greekreporter. Oamenii de știința sunt ingrijorați de faptul ca mișcarile lente care au fost masurate pe flancul de sud-est al…

- Meteorologii au emis, duminica, o avertizare de instabilitate atmosferica pentru Capitala si 31 de judete. Pana la ora 22.00, cantitatea de precipitatii asteptata in unele zone poate ajunge la 50 de litri pe metru patrat. Avertizarea meteo de vreme severa este valabila, astazi, in intervalul 10.00 –…

