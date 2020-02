VIDEO Execuție superbă - Punctul anului în tenisul masculin Tenismenul francez Pierre-Hugues Herbert, locul 79 ATP, a reusit, joi, un punct foarte spectaculos la Open 13 de Marseille, un lob printre picioare, cu spatele la teren, potrivit news.ro El a executat aceasta lovitura in meciul cu canadianul Felix Auger-Alliassime, locul 18 ATP si cap de serie numarul 7, in optimile de finala ale turneului ATP de 250 de puncte. Desi a castigat punctul, Herbert a pierdut dramatic meciul, scor 0-6, 7-6 (6), 6-7 (9), dupa doua ore si 40 de minute de joc. Stand Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

