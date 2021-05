VIDEO Eurovision 2021 Marea finală debutează cu un triumf asupra pandemiei Cu miza impartita intre Franta si Italia, marea finala a celei de-a 65-a editii a concursului Eurovision a inceput sambata seara la Rotterdam cu obisnuita sa parada de tari si cu gustul a cel putin un triumf incontestabil: un concert de gala de cel mai inalt nivel in vremuri de pandemie, relateaza EFE. Cu 26 de tari in competitie si 3.500 de spectatori testati in prealabil, arena Ahoy Rotterdam si-a aprins reflectoarele pentru o ultima noapte de muzica, scenografii imposibile si aritmii cauzate de distribuirea voturilor. Alaturi de castigatorii semifinalelor, pe scena vor concura reprezentantii… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Cu 26 de tari in competitie si 3.500 de spectatori testati in prealabil, arena Ahoy Rotterdam si-a aprins reflectoarele pentru o ultima noapte de muzica, scenografii imposibile si aritmii cauzate de distribuirea voturilor. Alaturi de castigatorii semifinalelor, pe scena vor concura reprezentantii tarii…

- Reprezentanta din Republica Moldova, Natalia Gordienko, a cintat in marea finala de la concursul Eurovision 2021. Artista a imbracat o rochie stralucitoare din cristale și o pereche de pantofi infrumusețate cu 9000 de pietre. Reamintim ca melodia ”Sugar” a fost compusa de Filip Kirkorov alaturi de o…

- Portalul de știri Noi.md te invita sa urmarești LIVE marea finala a concursului Eurovision 2021. Astazi pe scena de la Rotterdam va ieși și reprezentanta Republicii Moldova. Natalia Gordienko va evolua sub numarul 14 cu melodia ”Sugar”. Hai Moldova!

- Finala concursului Eurovision, devenit celebru de-a lungul anilor datorita strasurilor, paietelor, costumelor extravagante si cantecelor ritmate, va marca marea revenire pe scena a acestei competitii muzicale, sambata seara, la Rotterdam, in fata unui public redus ca dimensiune din cauza restrictiilor…

- Guvernul va discuta posibilitatea extinderii numarului de state din „zona verde”, prin creșterea ratei limita de incidența peste 1,5 cazuri la mia de locuitori, astfel incat persoanele care vin din aceste țari sa nu mai stea in carantina 14 zile, in situația in care nu sunt vaccinate cu ambele doze.…

- Muzeul Județean de Istorie și Arheologie Maramureș din Baia Mare se numara printre puținele instituții culturale de importanța regionala din Romania care tezaurizeaza și valorifica prin expunere o consistenta colecție de orologerie. Inițiata in anul 1974, aceasta colecție s-a dezvoltat prin achiziții…

- ​Nationala de volei masculin a României a încheiat, sâmbata, turneul de la Nitra, din preliminariile CE2021, cu a doua înfrângere, scor 1-3, cu Elvetia.Scorul pe seturi a fost 25-21, 18-25, 19-25, 20-25.Ultima disputa a zilei în grupa E este între…

- Jucatorii legendari ai echipei Romaniei care invingea Franta, Tara Galilor, Scotia, Italia si se lupta de la egal la egal cu marile puteri ale rugby-ului in anii 70 si 80 au fost si ei prezenti. Presedintele AIR, Marin Ionescu, a dresat si un mesaj premierului Florin Citu. "Va transmitem aceast mesaj…