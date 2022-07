Stiri pe aceeasi tema

- Președintele Rusiei, Vladimir Putin , a ramas stanjenit intr-o camera in fața unei mulțimi de reporteri, in timp ce aștepta sa se intalneasca cu omologul sau turc, Recep Tayyip Erdogan, la Teheran. Imaginile au devenit virale și subiectul a fost relatat de The Guardian . Imaginile surprinse inaintea…

- Ministerul de Externe de la Moscova a anunțat joi, 26 mai, ca jurnaliștii din țarile occidentale vor fi expulzați din Rusia daca YouTube va bloca accesul la briefingurile de presa ale purtatoarei de cuvant a instituției, Maria Zaharova, informeaza Reuters și The Guardian . Zaharova, care ține un briefing…

- Trollii ruși de pe internet cu sediul intr-o veche fabrica de armament din Sankt Petersburg țintesc influencerii online și raspandesc sprijinul pentru invazia lui Vladimir Putin in Ucraina, a declarat Guvernul britanic, citand diverse cercetari și studii, relateaza The Guardian intr-o analiza. Organizația…

- Armata rusa a bombardat vineri mai multe zone din Ucraina, printre care și un nod feroviar și o linie de aprovizionare in estul țarii. Volodimir Zelenski a anunțat ca langa Kiev a fost descoperita o noua groapa comuna, fara sa precizeze care este numarul victimelor. De la inceputul razboiului, autoritațile…

- Secretarul general ONU, Antonio Guterres, merge in Rusia și in Ucraina, a anunțat Organizația Națiunilor Unite. Prima etapa a vizitei va in Rusia, la data de 26 aprilie 2022. Secretarul general al ONU va avea intalniri cu președintele Rusiei, Vladimir Putin, precum și cu ministrul de Externe, Serghei…