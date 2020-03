Stiri pe aceeasi tema

- Statele Unite ale Americii au inregistrat cel mai mare numar de cazuri confirmate, mai exact 121.117 persoane. In același timp, numarul deceselor, 2.010, s-a dublat de miercuri, cand se inregistrau 1.000 de cazuri. Cifrele din SUA ramanan, insa, inferioare celor din Italia, unde 10.000 de persoane…

- Germania este țara care, deși are peste 47.000 de cazuri confirmate de coronavirus, are cele mai puține decese – doar 281 pana in prezent. Germania a crescut recent numarul testelor efectuate la 500.000 pe saptamana – iar experții au subliniat deja cat de importanta este testarea masiva a pacienților…

- Sondajul realizat de Survey USA constata ca 100% dintre respondenți au spus DA la intrebarea „Pe baza a ceea ce știți la aceasta ora, care credeti ca sunt șansele ca dumneavoastra sa va infectati cu COVI-19?". Asta in conditiile in care sondajul a fost realizat saptamana trecuta, cand situatia in…

- Un barbat de 77 de ani a ignorat starea de urgența din Spania din cauza pandemiei de coronavirus și a ieșit din casa ca sa caute pokemoni! S-a ales cu o amenda serioasa din partea poliției. Acesta a fost gasit de poliția spaniola plimbandu-se nestingherit pe strazile din cartierul Aluche din Madrid,…

- Germania are o rata a mortalitatii cauzate de COVID-19 de doar 0,2%, chiar daca are 16.626 de cazuri confirmate pozitiv, conform The Sun, citat de DCnews. Prin comparație, Italia are o mortalitate de 7,9%, iar Marea Britanie 3,7%. Un posibil atuu al germanilor ar putea fi sistemul sanitar…

- Marți a fost ziua in care s-a inregistrat un numar record de persoane care s-au imbolnavit de coronavirus Marți, 17 martie, a fost ziua cu cele mai multe cazuri confirmate de coronavirus din acest an. Este vorba despre un bilanț la nivel mondial, facut de Organizația Mondiala a Sanatații.…

- Meciurile din prima si din a doua liga din Germania au fost amanate pana la 2 aprilie din cauza pandemiei de coronavirus, potrivit news.ro.Decizia a fost luata de Liga Germana de Fotbal (DFL), fiind o premiera dupa al doilea razboi mondial. Citește și: Florin Cițu anunța schimbari majore,…

- Astfel, Germania a ajuns la 349 de imbolnaviri cu coronavirus, depasind tari precum Japonia (331 de imbolnaviri), Franta (285 de imbolnaviri) sau Spania (248 de imbolnaviri). Conform BNO News, doar 16 dintre pacientii cu coronavirus din Germania s-au recuperat din punct de vedere medical, iar doi pacienti…