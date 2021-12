VIDEO Embrion de dinozaur impecabil conservat în ou încât pare ca "ar fi murit ieri" Cu aproximativ 70 de milioane de ani în urma, un mic dinozaur asemanator unui struț s-a zvârcolit în interiorul oului sau, punându-se în cea mai buna poziție pentru a ecloza. Dar acel moment nu a venit niciodata; embrionul, supranumit &"Bebelusul Yingliang&", a murit si a ramas în oul sau timp de zeci de milioane de ani, pâna când cercetatorii i-au gasit ramasitele fosilizate în China, scrie Live Science.

Cercetatorii au descoperit multe oua și cuiburi antice de dinozaur în ultimul secol, dar Baby Yingliang este unic.

