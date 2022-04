Stiri pe aceeasi tema

- Tesla Inc a raportat livrari record de vehicule electrice, in primul trimestru din 2022, in linie cu estimarile analistilor, transmite Reuters, informeaza AGERPRES . In schimb, producatorul auto cu cea mai mare capitalizare bursiera a avertizat ca in perioada ianuarie-martie 2022 productia a scazut…

- Las Vegas Grand Prix este noua cursa de Formula 1 care va fi inclusa in calendarul din 2023! Va avea loc intr-o simbata din noiembrie anul viitor (cu antrenament joi si calificare vineri) și va fi una dintre cele trei curse desfașurate pe teritoriul Statelor Unite, alaturindu-se celor din Miami (Florida)…

- Agentia spatiala americana lanseaza pentru prima data noua sa racheta gigant SLS, scrie BBC Vehiculul, cunoscut sub numele de Space Launch System (SLS), este dus la centrul spatial Kennedy din Florida pentru a efectua o numaratoare inversa falsa. Daca aceasta merge bine, racheta va fi declarata pregatita…

- Elon Musk, CEO-ul companiei SpaceX, a prezentat joi seara cele mai recente progrese tehnice ale rachetei gigantice Starship, ce ar trebui sa ajunga in spatiu pentru prima data "in acest an", potrivit declaratiilor facute de miliardarul sud-african, care nu a dezvaluit insa noile proiecte din cadrul…

- ​Tesla Motors va începe cel devreme la jumatatea lui martie producția de serie la noua sa fabrica de lânga Berlin, cu câteva luni mai târziu decât ar fi vrut oficialii companiei. Elon Musk ar fi sperat ca producția va porni în vara lui 2021, dar era imposibil. S-a…

- Tesla Motors a prezentat în 2019 camioneta electrica Cybertruck și termenul pentru începerea producției era atunci anul 2021. Noi amânari au urmat, iar cea mai recenta data, indicata de surse citate de Reuters, este martie 2023. Fața de 2019, marea diferența pe piața este ca alte companii…