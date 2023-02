VIDEO: Elevii din Kiev continuă să meargă la școală, în stația de metrou Lecțiile au continuat vineri (10 februarie) la o stație de metrou din Kiev, in timp ce Rusia a lansat un val de rachete asupra Ucrainei. Cel puțin trei explozii au zguduit capitala și regiunea inconjuratoare, iar oficialii au declarat ca sistemele de aparare aeriana au fost in funcțiune in Kiev și in alte parți ale țarii. „Nu este atat de confortabil pentru copii. Dar de atata timp, din septembrie, alarmele au fost frecvente și copiii s-au obișnuit cu astfel de activitați”, a declarat Olena, o profesoara, pentru Reuters. In timpul alarmelor, sistemul de metrou din Kiev funcționeaza ca un adapost… Citeste articolul mai departe pe romanialibera.ro…

