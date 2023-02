VIDEO - Elena Udrea, dezvăluiri despre Grupul de la Cluj - Cum comentează Cozmin Gușă Elena Udrea a explicat cum a fost luata in vizor de celebrul Grup de la Cluj:"Soțul meu, partenerul meu, tatal fetiței mele este principalul acționar al acestui proiect. (n.r. imobiliar de la Cluj) La vremea aceea nu voiam sa se asocieze cu numele meu. Arestarea mea a avut ca obiectiv dorința lui Kovesi de a pastra acel dosar, de a ramane intact, are și ea o condamnare. 2 - Grupul de la Cluj avea nevoie ca eu sa fiu arestata pentru ca ei vor sa preia aceasta afacere. Grupul de la Cluj conduce Justiția, poate e mult spus. Florian Coldea, Ioan RUs, Nelu Varga, Vasile Dancu și sigur, acum domnul… Citeste articolul mai departe pe realitatea.net…

