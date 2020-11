Stiri pe aceeasi tema

- ACȚIUNI DE VERIFICARE A RESPECTARII MASURILOR DE PROTECȚIE In acest sfarșit de saptamana, sub autoritatea Instituției Prefectului Judetului Vrancea, polițiștii, impreuna cu jandarmii și polițiștii locali, au desfasurat actiuni de verificare a respectarii masurilor impuse in contextul starii de alerta…

- Partidul Social Democrat, organizația Vrancea, a prezentat candidații pentru alegerile parlamentare din 6 decembrie. Președintele interimar al PSD Vrancea, Nicușor Halici, deschide lista candidaților la Camera Deputaților, urmat de Elena Stoica, Laurențiu-Daniel Marin, Vasile Carnariu, George-Claudiu…

- Comitetul National pentru Situatii de Urgenta (CNSU) a aprobat, luni seara, Hotararea nr. 51, prin care propune portul obligatoriu al mastii de protectie in localitatile din judetele unde rata infectarii cu noul coronavirus depaseste 1,5 la mia de locuitori, potrivit unui comunicat de presa al Guvernului.…

- Partidul Social Democrat, organizația Vrancea, a depus joi listele de candidați pentru alegerile parlamentare din 6 decembrie. Delegația candidaților care a mers la BEJ a fost condusa de președintele interimar al PSD Vrancea, Nicușor Halici. Social democratul este cel care deschide lista candidaților…

- ACȚIUNI DE PREVENIRE A RASPANDIRII ȘI LIMITARE A INFECTARII CU VIRUSUL SARS COV-2, DESFAȘURATE IN JUDEȚUL VRANCEA In ultimele 24 de ore, peste 300 de polițiști, jandarmi, polițiști locali precum și reprezentanți ai celorlalte instituții cu atribuții in domeniu au desfasurat actiuni de verificare a…

- FORȚELE DE ORDINE CONTINUA ACȚIUNILE DE PREVENIRE ȘI LIMITARE A INFECTARII CU VIRUSUL COVID-19 IN ZONELE AGLOMERATE Acțiuni de verificare a respectarii masurilor de protecție sanitara, in vederea prevenirii și limitarii COVID19 in zonele aglomerate din județul Vrancea. In ultimele 24 de ore, sub autoritatea…

- Un șofer de autobuz, angajat la Societatea de Transport Public Local (TPL) Focșani, a fost depistat cu COVID-19 dupa ce s-a intors din concediu. Managerul TPL Focșani, Ion Diaconu, spune ca șoferul a purtat masca in perioada cat a condus autobuzul. „Avem un șofer care a fost in concediu la mare, a lucrat…

- In ultimele 24 de ore, sub autoritatea Instituției Prefectului, au fost desfasurate actiuni de verificare cu efective marite in zone aglomerate, centre comerciale, piețe, targuri și terase, dar si in mijloacele de transport in comun, cu privire la respectarea masurilor impuse in contextul starii de…