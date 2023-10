Stiri pe aceeasi tema

- Criminalul Vlad Pascu, drogatul care a fost lasat de autoritați sa omoare doi studenți, are un anturaj pe masura: dealer-ul lui, Maru, a fost salvat de procurori de la cateva dosare penale, iar prietenii iubitei lui, care este acuzata de rapire și talharie calificata, au fost ajutați de magistrați sa…

- Marți seara, patronii stației GPL din Crevedia au fost audiați de procurori. Din primele informații, se pare ca au fost deschise patru dosare penale. Patronii stației GPL din Crevedia au fost audiați de procurori Marți seara, patronii stației GPL din Crevedia au fost audiați de procurori. Știre in curs…

- Primarul capitalei, Ion Ceban, a venit cu un mesaj, de 1 Septembrie, alaturi de copiii sai, Ilinca și Vasile. „Anul de studii sa fie plin de noi experiențe, prietenii, reușite și emoții pozitive”, a scris edilul.

- Republica Moldova a intrat, pe 7 august, in perioada electorala pentru alegerile locale din toamna acestui an. Cel mai urmarit și așteptat scrutin va fi in Chișinau, unde in cursa pentru funcția de edil al Chișinaului s-au inscris mai multe persoane, inclusiv actualul primar, Ion Ceban.

- Purtatorul de cuvant al Guvernului a anunțat, la finalul ședinței de joi a Executivului, cifre cu privire la controalele facute de autoritați in centrele de asistența sociala pentru varstnici, copii și persoane cu dizabilitați. Oficialul a anunțat ca sunt date recente venite de la Ministerul de Interne.…

- 47 de dosare penale au fost deschise de organele de ancheta in urma controalelor in 97% din centrele de ingrijire batrani, copii și persoane cu dizabilitați din țara, potrivit datelor prezentate de Guvern.

- Organele de ancheta au deschis 47 de dosare penale, in urma controalelor efectuate in centrele de asistenta sociala pentru varstnici, copii si persoane cu dizabilitati, a anunțat joi purtatorul de cuvant al Guvernului, Mihai Constantin.

- Primarul capitalei, Ion Ceban, afirma ca, langa evenimentele culturale organizate in Chișinau, stau și corturile ilegal amplasate de unii, care și-au anunțat candidaturile pentru alegerile locale, care sunt amplasate ilegal. „Rog poliția sa nu stea prin tufari, dar sa vina sa-i amendeze și sa-i evacueze”,…