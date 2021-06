Stiri pe aceeasi tema

- Companiile de logistica și depozite iși accelereaza planurile de extindere in sud-estul Europei, unde se așteapta ca afacerile sa creasca, in condițiile in care pandemia va determina fabricanții sa iși...

- “HORA are ca numar de membri 200 de companii medii si foarte mari, apreciem ca numarul angajatilor din HORA este in jur de 32.000 de angajati. 80% dintre acestia sunt vaccinati astazi, in urma discutiilor si a eforturilor de lamurire pe care le-au facut proprietarii din industrie”, a declarat marti…

- In anii "70, Nicolae Ceaușescu visa ca la Calarași sa se ridice cel mai mare combinat de producere a oțelului. In 1976 deja se facuse proiectul. Se intindea pe 700 de hectare și urma sa fie amplasat la intrarea in oraș. Planul lui Ceaușescu era ca acest combinat sa produca milioane de tone de oțel anual.…

- Jucatoarea de tenis Gabriela Ruse a declarat, sambata, in conferinta de presa online sustinuta dupa victoria in fata italiencei Jasmine Paolini, ca este foarte fericita ca a reusit sa castige primul sau meci pentru Romania si sa aduca un punct in intalnirea cu Italia din play-off-ul Grupei Mondiale…

- Presedintele Consiliului Judetean (CJ) Suceava, Gheorghe Flutur, a salutat, vineri, deschiderea unei curse aeriene spre Bruxelles de pe Aeroportul ”Stefan cel Mare”. El precizat ca aceasta cursa aeriana, Suceava-Bruxelles, este operata TUI Fly Belgium, iar comunitatea suceveana din capitala Europei…

- Un grup de peste 30 de cetateni romani – 31 potrivit presei spaniole, sau 35 conform unei surse media franceze – care calatoreau cu un autocar inspre Romania avand asupra lor teste PCR false au fost retinuti la granita dintre Spania si Franta. Autoritatile spaniole au initiat verificari in zona orasului…

- Adrian Mutu, 42 de ani, selecționerul Romaniei U21, a comentat scandalul de rasism izbucnit dupa victoria cu Ungaria U21, scor 2-1. La finalul partidei, Marius Marin, capitanul „tricolorilor”, a scris pe Facebook ca maghiarii au folosit apelative rasiste in timpul jocului. Romania U21 va juca cu Germania…

- Jaqueline Cristian (22 de ani, 160 WTA) e jucatoarea momentului in tenisul feminin romanesc. Jucatoarea din Romania a invins-o pe Jelena Ostapenko (23 de ani, 53 WTA) in optimile de finala de la Sankt Petersburg, scor 6-3, 7-6 (9), obținand cea mai prestigioasa victorie a carierei. Succesul lui Jaqueline…