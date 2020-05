Stiri pe aceeasi tema

- Sandra Mutu se potrivește perfect zicalei: „in spatele unui barbat puternic se afla o femeie si mai puternica”! Soția „Briliantului” a demonstrat ca este la fel de curajoasa ca faimosul sau soț, chiar și in „lupta” cu virusul ucigaș. Iata cum au surprins-o paparazzii Spynews.ro pe partenera de viața…

- Buzoianul de 41 de ani, de la care a pornit focarul de Covid-19 din cartierul Poșta s-a ales cu dosar penal, aceeași masura fiind luata și impotriva soției lui, o femeie in varsta de 36 de ani. Biroul de Presa al IPJ Buzau a anunțat deschiderea cercetarilor sub aspectul savarșirii infracțiunii de „zadarnicirea…

- Printesa Charlotte a fost surprinsa in timp ce impacheteaza si duce de mancare unor persoane nevoiase aflate in izolare din cauza pandemiei de coronavirus. Mulți oameni au remarcat asemanarea izbitoare dintre Prințesa Charlotte și strabunica acesteia, regina Elisabeta a II-a, pe vremea cand…

- Bruce Willis, in varsta de 65 de ani, sta de 27 de zile in casa din Beverly Hills a fostei lui soții Demi Moore, 57 de ani. A tuns-o scurt pe fiica lui, Tallulah, 26 de ani, s-a pozat la petrecerea in pijamale organizata de fiica Scout, de 28 de ani și pare sa fi […]

- O femeie de 65 de ani, din Sibiu a murit din cauza coronavirusului. Regele romilor din Romania, Dorin Cioaba, a declarat, pentru MEDIAFAX, ca femeia din Sibiu este soția fratelui lui Ion Cioaba, primul rege al țiganilor.Grupul de Comunicare Strategica a transmis ca o femeie de 65 de ani, din…

- Cele mai sumbre temeri ale premierului Canadei s-au confirmat. Sophie Gregoire Trudeau, soția premierului canadian Justin Trudeau, a fost diagnosticata cu noul coronavirus, transmite publicația New York Post.Sophie Gregoire Trudeau, in varsta de 44 de ani, a inceput sa se simta rau miercuri,…

- Printul Harry si sotia sa, Meghan, renunta de buna voie la cuvantul "Royal" din brandul sub care doreau sa fie cunoscuti, Sussex Royal. Regina Elisabeta a Doua nu era de acord ca ei sa foloseasca, in continuare, acest termen, scrie observator.tv.