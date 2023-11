Stiri pe aceeasi tema

- Soția barbatului cu dubla cetațenie, israeliana și romana, rapit de Hamas, a ajuns duminica in Romania. „Sper și ma rog, cu sprijinul poporului roman și al autoritaților romane ca vom primi informații importante despre Tal”, a declarat Ella Chaimi, la sosire, relateaza Hotnews.ro.Familia babatului nu…

- Soția regretatului artist buzoian Benonne Sinulescu spune ca mult timp a avut indoieli și a crezut ca se inșala, dar lipsa constanta a inregistrarilor cu indragitul solist din programul televiziunilor centrale a facut-o ușor-ușor sa accepte aceasta idee. „Benone Sinulescu a disparut de pe micile noastre…

- Printre cei disparuți este și un roman cu dubla cetațenie, care locuia cu familia intr-un kibbutz din Israel. Inițial a fost dat disparut in Fașia Gaza, odata cu atentatele teroriste din 7 octombrie. Iar familia barbatului se roaga acum ca acesta sa fie viu și nevatamat.

- Printre cei disparuți este și un roman cu dubla cetațenie, care locuia cu familia intr-un kibbutz din Israel. Inițial a fost dat disparut in Fașia Gaza, odata cu atentatele teroriste din 7 octombrie. Iar familia barbatului se roaga acum ca acesta sa fie viu și nevatamat.

- Un roman care are și cetatenie israeliana se numara printre cei 210 oameni luați ostatici de gruparea terorista Hamas in Fașia Gaza, a anunțat sambata seara Ministerul Afacerilor Externe. Familia lui nu știe nimic de el sau despre situația in care se afla, insa spera ca este in viața, a marturisit soția…

- Soția unui roman, dat disparut la scurt timp de la inceputul atacurilor Hamas, a șocat pe toata lumea. Femeia a facut cateva declarații neașteptate, prin care a spus ca spera ca el sa fi fost rapit pe teroriștii gruparii Hamas.

- In lumea interconectata de astazi, conflictele regionale au o inclinație unica de a reverbera in cele mai neașteptate sectoare, iar piața europeana a gazelor naturale a resimțit imediat unda de șoc a confruntarii dintre Israel și Palestina. Uniunea Europeana, aparent amortizata cu un stoc complet de…

- Un copil care activa la grupa de juniori U12 a clubului Sticla Arieșul Turda, a decedat! Trecerea la cele veșnice a micuțului fotbalist a adus multa durere, atat familiei, cat și celor care l-au cunoscut. ”Familia ACS Sticla Arieșul Turda imbraca din nou haina de doliu! ???? Cu mare durere in suflet…