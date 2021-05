Stiri pe aceeasi tema

- Formatia britanica Duran Duran va lansa un nou album la data de 22 octombrie, dupa o pauza de sase ani, relateaza miercuri contactmusic.com, arata Agerpres. Membrii trupei Duran Duran, care s-a remarcat prin hit-uri precum ''Wild Boys'', au anuntat ca primul lor album care va iesi pe piata…

- Cel de-al doilea album al formației timișoene Dordeduh, „Har”, care a fost lansat in data de 14 mai, la casa de discuri germana Prophecy Productions, are parte de o atenție deosebita din partea presei internaționale de specialitate, avand parte de o serie de cuvinte de lauda din partea criticilor muzicali…

- Formația timișoreana JazzyBIT a inregistrat cel de-al treilea material discografic din cariera in capitala Ungariei, in același studio de inregistrari in cadrul caruia a fost conceput și discul lor anterior, „Horizon”. „Am revenit cu mare drag la studioul SuperSize Recording in primul rand pentru ca…

- Mult așteptatul album discografic al timișorenilor de la Dordeduh, care poarta numele de „Har”, are parte de un nou single de promovare, In vieliștea uitarii. Discul va avea lansarea in data de 14 mai, la casa de discuri germana Prophecy Productions. Formația timișoreana alcatuita din Edmond „Huppogrammos”…

- In septembrie 1976, Boris Cobasnian pornea la constituirea unei noi formatii, selectionand elevi din clasa a VIII a de la Scolile generale si din clasa a IX a de liceu Cate o scurta prezentare a celor 40 de membrii ai "Vox Maris studio" gasiti la pag. 74 in volumul "Repere muzicale in spatiul dobrogea.…

- Rapperul Snoop Dogg a anuntat ca va lansa un nou album de studio, intitulat "From Tha Streets 2 Tha Suites", iar un single extras de pe acest material discografic, "Roaches In My Ashtray", a fost lansat vineri, informeaza contactmusic.com. Rapperul american, in varsta de 49 de ani, a facut aceasta…

- Trupa rock americana Garbage va lansa un nou album de studio, intitulat "No Gods No Masters", pe 11 iunie, informeaza contactmusic.com. Solista Shirley Manson si colegii ei de trupa au lansat deja primul single extras de pe acest album, "The Men Who Rule The World",…