Dunarea a iesit din albie, joi, la Budapesta, apele ajungand la un nivel record pentru ultima decada, pe fondul ploilor abundente si al vremii neobisnuit de blande pentru aceasta perioada a anului, transmite Reuters, potrivit Agerpres.

Directoratul general al Ungariei pentru Administrarea Apelor a anuntat ca nivelul Dunarii a atins 6,93 metri in a doua parte a zilei de miercuri, sub cota record de 8,91 metri ce a fost inregistrata in 2013, cand intreaga Europa Centrala a trecut prin inundatii in urma ploilor abundente produse in luna mai. Inundatia produsa de iesirea Dunarii din albie nu a produs…