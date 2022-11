Stiri pe aceeasi tema

- Ultima etapa din sezonul 2022 de Formula 1 a adus echipele și piloții la Abu Dhabi, cursa tradiționala de sfarșit de an. Etapa din capitala Emiratelor Arabe Unite reprezinta și sfarșitul de cariera pentru cvadruplul campion mondial Sebastian Vettel, care se retrage dupa 16 sezoane la varful motorsportului.…

- Formula 1 a ajuns in cea de-a 22-a și ultima etapa din acest sezon, programata la Abu Dhabi. Inaintea ultimei curse din acest an, Max Verstappen și-a adjudecat cel de-al 7-lea sau pole din acest sezon cu un timp de 1:23.824 pe tur. Olandezul de la Red Bull este singurul pilot care a coborat sub timpul…

- Formula 1 se afla in Abu Dhabi, pe circuitul Yas Marina, pentru ultima etapa din sezonul 2022. A doua sesiune de antrenamente libere tocmai a ajuns la final, iar Max Verstappen a stabilit primul timp de referința: 1 minut și 25.146 secunde. La o distanța de 0.341 s-a aflat George Russell, iar al treilea…

- Max Verstappen și-a asigurat duminica, pe circuitul de la Suzuka, al doilea titlu de campion al Formulei 1. Pilotul celor de la RedBull a primit felicitari din partea lui Lewis Hamilton, unul dintre marii rivali din Marele Circ.

- Dupa o cursa lunga și plina de evenimente (inclusiv un steag roșu), Marele Premiu de Formula 1 al Japoniei a ajuns la final pe legendarul circuit Suzuka. Max Verstappen a trecut primul linia de sosire, dar adevarata lupta s-a dat pentru locul al doilea intre Charles Leclerc și Sergio Perez. Daca Leclerc…

- Toto Wolff, directorul echipei de Formula 1 Mercedes, susține ca olandezul Max Verstappen (25 de ani) ar putea sa piarda titlul mondial cucerit anul trecut. Red Bull amenința cu judecata. Sezonul trecut din Formula 1 a fost probabil cel mai palpitant din istorie, decis in ultimul tur de circuit al ultimului…

- La 100 de ani de la inființare, Templul Vitezei de la Monza a gazduit Marele Premiu de Formula 1 al Italiei, o cursa considerata "de casa" pentru Scuderia Ferrari. Etapa italiana a avut o grila de start influențata de foarte multe penalizari. Charles Leclerc a plecat din pole position, dar Max Verstappen…

- Etapa a 15-a a sezonului de Formula 1 din 2022 a adus echipele in Țarile de Jos, acasa la Max Verstappen. Așa cum era de așteptat, armata portocalie, așa cum sunt porecliți fanii pilotului olandez, a fost prezenta cu sutele de mii pe parcursul weekend-ului și a primit rezultatul așteptat. Max Verstappen…