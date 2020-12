VIDEO Dubai: Show pe cer cu 300 de drone luminate Un roi de 300 de drone luminate dau spectacol în Dubai, în fiecare seara, timp de 45 de zile consecutiv, cu ocazia Festivalului de Cumparaturi din Dubai. Reprezentația are loc deasupra unui lac din zona centrala, între mai multe hoteluri celebre și este cea mai mare și lunga de acest gen din Europa, Asia și Orientul Mijlociu.









Locuitorii și vizitatorii se pot bucura de doua spectacole grozave, fiecare cu animații diferite, în fiecare seara pâna pe 30 ianuarie, dronele decolând pentru primul spectacol la ora 19:00 și apoi la ora 21.30

Sursa articol: hotnews.ro

