Stiri pe aceeasi tema

- Doua cutremure cu magnitudini de 6,3 si 6,4 au zguduit duminica sudul Iranului, in apropiere de portul Bandar Abbas. Potrivit televiziunii de stat, oamenii au fugit din case, iar cel puțin o persoana și-a pierdut viața, dupa ce un stalp de curent a cazut peste ea, informeaza Reuters , citata de Agerpres.…

- ​Cosmin Olaroiu este noul antrenor principal al echipei Al Sharjah, a anunțat miercuri seara, în social media, clubul din Emiratele Arabe Unite.Contractul antrenorului român este valabil timp de doua sezoane. Olaroiu îsi va prelua atributiile la începutul saptamânii…

- Agentia de meteorologie din China a emis primul cod portocaliu de furtuna de zapada din noul sezon rece, al doilea grad ca intensitate, in condițiile in care statul asiatic se confrunta cu un val de frig care sporește ingrijorarea autoritaților privind blocaje in trafic și apariția unor focare insemnate…

- Un seism cu magnitudinea 5,6 a zguduit vineri provincia indoneziana Aceh, a anuntat Agentia de meteorologie si geofizica din aceasta tara. Cutremurul s-a produs la ora locala 17:04 (10:14 GMT), cu epicentrul la 29 km sud-vest de localitatea Calang din districtul Aceh Jaya si la o adincime la 46 km.…

- Cutremurul s-a produs, astazi, la ora locala 17:04 (10:14 GMT), cu epicentrul la 29 km sud-vest de localitatea Calang din districtul Aceh Jaya si la o adancime la 46 km.In ciuda magnitudinii ridicate, Agentia de Meteorologie si Geofizica nu a emis, insa, avertisment de tsunami deoarece miscarile seismice…

- Taifunul Mindulle, insotit de ploi torentiale si rafale puternice de vant, a lovit vineri coasta de est a Japoniei provocand intreruperi ale curentului electric si suspendarea a peste o suta de zboruri, relateaza EFE, citat de agerpres. Taifunul cu numarul 16 din acest sezon in Oceanul Pacific, calificat…

- Un cutremur cu magnitudinea 6 s-a produs in aceasta dimineața in sud-estul Australiei. Cladirile din Melbourne, al doilea cel mai mare oraș australian, au fost zdruncinate puternic de acest seism. Fațada unui imobil s-a prabușit parțial și in zidurile altora au aparut crapaturi. Cutremurul a avut loc…