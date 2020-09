Stiri pe aceeasi tema

- Centura Bacaului ar putea fi gata in circa doua luni, a anunțat omul de afaceri Dorinel Umbrarescu, la intalnirea pe care a avut-o pe șantier cu premierul Ludovic Orban. Video pus la dispoziție de PNL Bacau: ”Centura Bacaului va fi finalizata... Clic pe titlu pentru a citi tot articolul.

- Ziarul Unirea Sa radem cu și de Orban: ”In cursul acestui an avem ca obiectiv sa finalizam cele doua tronsoane restante de pe Sebes – Turda” Intr-o declarație facuta la inaugurarea noului tronson din Autostrada Transilvania, Iernut-Chețani, primul ministru Ludovic Orban a declarat ca investițiile in…

- Guvernul trebuie sa faca fata unor provocari imediate, pe termen mediu si lung si are nevoie de deplina capacitate de exercitiu pentru a putea solutiona marile probleme cu care se confrunta Romania, pentru a oferi garantia ca exista o sansa de crestere economica, a declarat, luni, premierul Ludovic…

- "Este din punctul nostru de vedere o motiune de cenzura in afara cadrului constitutional. In 30 de ani, nimeni nu a depus o motiune in vacanta parlamentara. A fost depusa intr-o sesiune extraordinara. A fost citita in alta sesiune extraordinara. S-a incercat dezbaterea si votarea in sesiunea…

- Nici luna aceasta nu va fi gata metroul in Drumul Taberei. Bucureștenii mai au ceva de visat pana ca acesta sa fie dat in funcțiune. Premierul Romaniei vine cu precizari despre noul termen. Metroul din Drumul Taberei nu e gata! Orban vine cu un nou termen Bucureștenii incep sa-și piarda din rabdare…

- Proiectele pentru relansarea economica Foto: gov.ro. Toate aceste proiecte ar urma sa fie finantate în cea mai mare pare cu fonduri europene, iar România nu mai are voie sa rateze nici o oportunitate de finantare sau dezvoltare, s-a spus miercuri la evenimentul de lansare a…

- E.ON Romania sustine ca nu exista in prezent pe piata cantitati de gaze disponibile la preturi rezonabile si pe termen lung, astfel incat facturile populatiei sa scada de la 1 iulie, insa nu este exclus ca acest lucru sa se intample in perioada urmatoare, se arata intr-un raspuns al companiei, remis,…

- Președintele PNL, prim-ministrul Ludovic Orban, a anunțat, luni, dupa ședința BEx al PNL, ca pana pe 10 iulie vor fi stabiliți candidații liberali la alegerile locale. „Privitor la alegerile locale am...