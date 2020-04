Stiri pe aceeasi tema

- Elton John va fi gazda a ceea ce se va numi un „concert in sufragerie”, pentru a bucura oamenii in contextul pandemiei mondiale de coronavirus. Si alti artisti de renume participa la spectacolul caritabil difuzat de postul TV american Fox pe 29 martie, printre care Mariah Carey, Alicia Keys si Backstreet…

- Angajatii Ford Craiova vor fi trimisi in somaj tehnic din cauza crizei Covid-19 si vor primi 78% din salariu, potrivit unui reprezentant al Sindicatului fabricii, citat de Ziarul Financiar. Peste 6.000 de persoane lucreaza la Ford Craiova. Perioada de somaj tehnic va fi 19 martie – 5 aprilie. Angajatii…

- Direcția Silvica Buzau va impaduri in aceasta primavara 39 de hectare, din care aproape 20 reprezinta impaduriri integrale, și totodata, se vor efectua și lucrari de completare in fondul forestier de stat. In cadrul acestor acțiuni vor fi plantați 180.000 de puieți forestieri produși in pepinierele…

- Sute de buzoieni – peste 500 dupa aprecierea primarului Constantin Toma, care a postat pe pagina sa oficiala de Facebook o inregistrare video cu privire la acest eveniment – au participat sambata la o acțiune de igienizare a Parcului Crang, raspunzand apelului in acest sens a executivului Primariei.…

- Astazi are loc sedinta extraordinara a Consiliului Local, pe care primarul Constantin Toma o considera “cea mai importanta sedinta din ultimii patru ani”, consacrata dezbaterii si aprobarii celui mai mare buget al municipiului Buzau din anul 1990 incoace. Toma spune, intr-o inregistrare video pe care…

- Primarul municipiului, Constantin Toma, a trimis tuturor contribuabilior buzoieni o scrisoare in care prezinta raportul realizarilor de anul trecut, precum si proiectele pentru acest an. Toma spune, intr-o inregistrare video pe care a postat-o pe pagina sa oficiala de Facebook, ca proiectele anului…

- Primarul Capitalei Gabriela Firea a distribuit, la sfarșitul anului, pe Facebook, un clip de promovare a Bucureștiului, afirmand ca este „un oraș in care iți place sa traiești, o zi sau toata viața”. Firea a precizat ca videoclipul este realizat de #ArtFocusInternational și a fost regizat de buzoianul…

- Secretarul exectuiv al PMP Bistrița-Nasaud și totodata consilier local in Beclean, Caius Carcu, a anunțat pe Facebook ca a fost la un pas sa cada prada hoților. Un individ a rupt sambata seara ușa de la scara blocului, a urcat pana la etajul IV și a incercat sa intre in apartamentul alesului local din…