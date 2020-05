VIDEO Dor de mare în izolare - Tudor Chirilă și melodia nouă lansată cu ocazia unui altfel de 1 mai Anul acesta este altfel pentru mulți, pandemia de coronavirus rapindu-le acestora visul de a merge la mare de 1 mai. Aflat în izolare, Tudor Chirila încearca sa mai aline dorul de nisip, distracție și valuri printr-o melodie noua, lansata chiar de 1 mai.

1 mai împreuna - Concert de pe canapea: Tudor Chirila și Irina Rimes, printre cei care vor cânta live



Câteva versuri din ultima melodie lansata de Tudor Chirila:



Stai liniștita ca venim / Pe malul tau sa amețim / Mareeee

Chiar daca întârziem puțin / La rasarit o sa vorbim / Mareee

Și…

Sursa articol: hotnews.ro

