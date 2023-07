Stiri pe aceeasi tema

- Pilotul de curse Douglas Costa, in varsta de 42 de ani, și partenera sa, in varsta de 36 de ani, au murit la patru ore distanța unul de celalalt. Aceștia au fost uciși de o mușcatura de capușa. Pilotul se afla la o cursa, cand au aparut primele semne evidente de boala. Barbatul a ajuns de urgența la…

- Lumea automobilismului e in doliu! Un celebru pilot de curse și iubita lui s-au stins din via'[ la doar patru ore distanța unul de celalalt. Ambele persoane, in varsta de 42, respectiv 36 de ani, fusesera mușcate de o capușa.

- Pilotul de curse Douglas Costa, in varsta de 42 de ani, și partenera sa, Mariana Giordano, in varsta de 36 de ani, au murit la patru ore distanța unul de celalalt, uciși de o mușcatura de capușa.Pilotul se afla la AMG Cup Brasil, cand au aparut primele semne evidente de boala. Apoi, a fost dus la…

- Lumea presei e in doliu! Un jurnalist polonez s-a stins din viața in timpul finalei unui meci de handbal masculin. Barbatul s-a prabușit din picioare, dintr-o data, in cea de-a doua repriza a meciului. Deși salvatorii au intervenit de urgența, și a fost transportat la spital, din pacate, viața lui nu…

- Doliu imens in lumea sportului internațional! Un sportiv de performanța s-a stins din viața, dupa o accidentare care a avut loc in timpul unei curse la care participa. Avea doar 34 de ani și multe competiții sportive de parcurs. Cine este cel despre care scrie o lume intreaga.

- Lumea muzicii este in doliu, dupa ce un celebru pianist de jazz și compozitor a murit la 92 de ani. Anunțul a fost facut de soția sa. Artistul se lupta de mai mulți ani cu o boala grava, potrivit declarațiilor facut de fiica sa.

- Lumea filmului din Romania e in doliu! Un artist indragit, cunoscut pentru rolul din „Nea Marin miliardar“, a murit la varsta de 81 de ani. Tristul anunț a fost facut pe rețelele de socializare de unul dintre prietenii apropiați ai actorului.

- Doliu in lumea sportului! Marele boxer scoțian Ken Buchanan, care a devenit campion mondial incontestabil la categoria ușoara in anul 1971 și a caștigat primele 33 de lupte, s-a stins din viața la varsta de 77 de ani. Fostul campion mondial Și-a incheiat cariera cu un record de 61-8 victorii-infrangeri.