(VIDEO) Doi minori, audiați în cazul incendiului din Constanța Politistii constanteni fac cercetari in urma incendiului puternic de la blocul din municipiul Constanta, in urma caruia 37 de autoturisme au fost avariate, iar 35 de apartamente au fost afectate de flacari, pentru a stabili imprejurarile in care s-a produs evenimentul. O camera de supraveghere a surprins momentul unei explozii, iar doua persoane sunt vazute fugind in directia opusa. Este vorba despre doi copii minori, de 13 și 15 ani, proveniți din familii sarace. Ei s-au predat și au marturisit cum au pus focul in joaca. Polițiștii au anunțat ca nu ii poate reține pe cei doi, pentru ca sunt minori.… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

Sursa articol: gds.ro

