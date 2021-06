VIDEO | Dodoniștii își arată disperarea că propaganda moldovenistă nu este acceptată pe Wikipedia Dodoniștii, susținatorii lui Igor Dodon și comuniștii din Republica Moldova, iși arata nemulțumirea și disperarea pe rețelele de socializare deoarece propaganda lor moldovenista nu este acceptata de Wikipedia, scrie timpul.md Ce spun dodoniștii despre limba lor moldoveneasca „Știați ca soarta Wikipediei in limba moldoveneasca a fost hotarita cu 98 de voturi, toti acestia fiind cetateni straini. Astazi nici o modificare, care intra in contrazicere cu politica expansionista a Bucureștiului nu trece in Wikipedia, care tot mai mult devine sursa de informare a copiilor ce scriu sinteze… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

