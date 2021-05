O țestoasa uriașa a aparut in arhipelagul Galapagos, la un secol dupa ce specia din care face parte este considerata disparuta, potrivit The Guardian . Autoritatile din Ecuador au confirmat ca o broasca țestoasa giganta gasita in 2019 in Insulele Galapagos este o specie considerata disparuta acum un secol.u„Se credea ca a disparut de peste 100 de ani ! I-am confirmat existenta. Testoasa din specia Chelonoidis phantasticus a fost descoperita in #Galapagos”, a anunțat Gustavo Marique, ministrul Mediului, pe Twitter. Țestoasa este femela și a fost descoperita pe insula Fernandina. O echipa de geneticieni…