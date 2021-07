Stiri pe aceeasi tema

- Liberalii reghineni au fost chemați joi, 14 iulie, sa-și aleaga noua conducere pentru urmatorii patru ani. Gazda alegerilor interne din cadrul PNL Reghin a fost Restaurantul "Casablanca" din Reghin, locul unde 84 de delegați ai PNL Reghin, din totalul de 108, și-au desemnat prin vot președintele, vicepreședinții…

- Liberalii reghineni au fost chemați joi, 14 iulie, sa-și aleaga noua conducere pentru urmatorii patru ani. Gazda alegerilor interne din cadrul PNL Reghin a fost Restaurantul "Casablanca" din Reghin, locul unde 84 de delegați ai PNL Reghin, din totalul de 108, și-au desemnat prin vot președintele, vicepreședinții…

- In urma cu puțin timp, s-a incheiat numaratoarea voturilor exprimate la alegerile pentru funcția de președinte al Partidului Național Liberal (PNL) Reghin, organizate in incinta Restaurantului "Casablanca" din Reghin. Astfel, alegerile au fost caștigate de președintele in exercițiu al organizației,…

- Reprezentanții Agenției pentru Protecția Mediului (APM) Mureș anunța publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare, fara studiu de evaluare a impactului asupra mediului, in cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul "Extindere retea de canalizare menajera…

- Președintele PNL Reghin, Gabriel Toncean și-a anunțat astazi candidatura pentru un nou mandat la conducerea organizației municipale, in prezența a 7 dintre consilierii locali ai partidului. Al optulea, Mihai Farcaș va candida și el la funcția de președinte. Gabriel Toncean: Gabriel Toncean a mai spus…

- Un austriac de origine romana, Sandor Buz, alaturi de cainele sau, Gyango, adoptat din Romania, a ajuns, vineri, la Reghin, dupa ce a parcurs pe jos 1.300 de kilometri pentru a strange donatii pentru adapostul de caini din acest municipiu. Sandor Buz, un artist care prelucreaza sticla, a declarat ca…

- Vaccinarea angajaților din companiile mari ale județului Mureș, dar și a familiilor acestora, a debutat cu succes in aceasta saptamana. In județul Mureș au fost imunizate 350 persoane de la companii precum DAW Bența Romania, Herlitz Romania, IRUM Reghin, precum și firmele partenere ale acestor branduri.…

- La data de 26 aprilie a.c., in jurul orei 18.20, polițiștii rutieri din cadrul Poliției municipiului Reghin au identificat in trafic, pe raza municipiului Reghin, un autoturism, condus de un barbat, de 55 de ani, din aceeași localitate. Conducatorul auto a fost testat cu aparatul etilotest, acestuia…