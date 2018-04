Denisa Dumitras, rivala Brigittei Sfat, a acordat un interviu pentru Acces Direct in care a recunoscut ca se afla in ziua scandalului in restaurant cu Ilie Nastase. Fostul tenismen a incercat sa ascunda asta pentru a nu lua amploare conflictul dintre el si Brigitte Sfat. In direct la "Acces Direct", Mara Banica a facut o dezvaluire intima despre tanara de 24 de ani.