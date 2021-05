(VIDEO) Dezastru după erupția vulcanului Niragongo Erupția vulcanului Niragongo a lasat in urma dezastru, 170 de copii sunt dați disparuți, news.un.org . UNICEF a declarat duminica ca sute de copii și familii din districtul Goma din Republica Democrata Congo (RDC) sunt expuse riscului in urma erupției vulcanice a Muntelui Nyiragongo. Imaginile filmate din drona, in vestul republicii democrate Congo, arata amploarea distrugerilor facute de puhoiul de lava care s-a revarsat peste cartierele de la marginea orașului Goma. Potrivit autoritaților, aproximativ 30 de mii de oameni au scapat cu viața fugind. Unii dintre ei și-au cautat adapost dincolo… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

Sursa articol si foto: gds.ro

- Cel putin 15 persoane au murit dupa ce torente de lava s-au revarsat in sate dupa lasarea intunericului in estul Republicii Democrate Congo, distrugand peste 500 de case, au declarat duminica oficiali si supravietuitori. Eruptia vulcanului Nyiragongo a pus pe fuga aproximativ 5.000 de persoane din orasul…

- Cel puțin 15 oameni au murit, duminica, in Congo, dupa erupția puternica și brusca a vulcanului Nyiragongo. Torentele de lava au luat cu asalt mai multe sate din estul Republicii Democrate Congo, distrugand peste 500 de case, au declarat oficiali și supraviețuitori ai dezastrului, potrivit The Guardian.…

- Cel puțin 15 persoane au murit, dupa ce torentele de lava s-au revarsat in sate cuprinse de intuneric din estul Republicii Democrate Congo, distrugand peste 500 de case, au declarat duminica oficiali și supraviețuitori ai dezastrului, citați de The Guardian . Erupția vulcanului Nyiragongo de sambata…

- Lava a izbucnit din vulcanul Nyiragongo in cerul noptii formand un nor gros portocaliu peste Goma, care are o populatie de doua milioane de locuitori. Mii de locuitori panicati fugeau pe strazi, multi pe jos. Inainte de anuntul Guvernului de evacuare, oamenii au fugit in Rwanda, iar unii spre terenuri…

