- Romania are incepand de miercuri seara un caz de coronavirus confirmat. La ora 23:00 urmeaza sa aiba loc o conferința de presa susținuta de Victor Costache, ministrul Sanatații, și secretarul de stat Raed Arafat, directorul Departamentului pentru Situații de Urgența. Horațiu Moldovan și Nelu Tataru,…

- Primul caz de coronavirus din Romania a fost confirmat. Este vorba despre o persoana din județul Gorj. In aceasta seara au fost anunțate rezultatele tuturor testelor realizate persoanelor care s-au cu italianul bolnav care a vizitat Romania. O persoana a fost infectata, iar o adoua este suspecta. Rezultatul…

- Nu exista niciun caz confirmat de infectare cu coronavirus in Romania, iar testele celor 13 persoane din Gorj, care au intrat in contact direct cu italianul bolanv, sunt negative. Raed Arafat și secretarul de stat in Ministerul Sanatații, Nelu Tataru, au susținut o conferința de presa pe tema unei eventuale…

- Ministrul Sanatații, Victor Costache, a declarat luni seara, dupa Comitetul de urgența care a avut loc la sediul ministerului Afacerilor Interne, ca in Romania nu exista, in acest moment, niciun caz confirmat de coronavirus.