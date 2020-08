Momentul exploziei devastatoare din Beirut a fost surprins pe film de un cameraman care filma o mireasa în ziua nunții, pe o strada din capitala Libanului.



În imagini apare tânara zâmbitoare și fericita ca peste doar câteva secunde suflul exploziei aproape ca o doboara. Cei doi miri au scapat cu viața, în imagini vazându-se cum parasesc locul în fuga.





Video of bride on wedding day in Beirut captures moment massive warehouse explosion ripped through the city pic.twitter.com/ZsH20S4TGt

(@) August 5, 2020