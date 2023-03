Stiri pe aceeasi tema

- Mihai Iosif (48 de ani) s-a desparțit de Minaur Baia Mare, echipa pe care o antrena din octombrie 2022. Anunțul a fost facut de club a doua zi dupa infrangerea la scor din Ghencea, 0-3 cu CSA Steaua. Mihai Iosif nu mai e antrenorul lui Minaur Baia Mare „Mulțumim, Mihai Iosif! CS Minaur Baia Mare și…

- Zilnic, mii de pacienti au nevoie de transfuzie de sange pentru a supraviețui. Mulțumim tuturor donatorilor care raspund cu promptitudine apelurilor noastre: Alexandru. 13 donari standard si trei afereze. Florin, 23 de donari. Și multi altii. Joi, ne-am bucurat de prezența la donare a unei intregi…

- Zilnic, mii de pacienti au nevoie de transfuzie de sange pentru a supraviețui. Mulțumim tuturor donatorilor care raspund cu promptitudine apelurilor noastre: Alexandru. 13 donari standard si trei afereze. Florin, 23 de donari. Și multi altii. Joi, ne-am bucurat de prezența la donare a unei intregi…

- Primaria Stejaru din județul Tulcea a anunțat, vineri, organizarea unui eveniment cu gratare și berbecuț din finanțarea unor sponsori “anonimi”, conform unei postari pe pagina de Facebook. “Va așteptam cu drag. Ne antrenam vocile și pregatim mezamplastul. Organizator: Primaria Stejaru. Mulțumim sponsorilor…

- “Consilierea celor tineri in alegerea profesiei este o mare responsabilitate, dar și o obligație a celor care, din postura de parinți, profesori, angajatori, doresc o comunitate trainica. Tinerii noștri merita, cu prisosința, timp și rabdare pentru a-și contura obiectivele profesionale și pentru a le…

- „Domnul jurnalist Dan Henegar a salvat peste 25 de vieti, donand sange. Astazi, pentru prima data, a donat trombocite prin afereza. Mulțumim! Program:Luni-Vineri: 7.30-13.00. Telefon: 0258834050.”, au transmis, marți, reprezentanții Centrului de Transfuzie Sanguina din Alba Iulia. Dan lucreaza in presa…

- 36 de mașini cautate in Europa și 379 de persoane care fac obiectul unor semnalari in Sistemul Informatic Schengen au fost gasite in Romania intr-o singura saptamana. In perioada 23 – 29 decembrie, au fost localizate, in Romania, 379 de persoane care fac obiectul unor semnalari in S.I.S. (Sistemul Informatic…

- Sute de mascati, uratori, colindatori, ursi, capre si cerbi vor participa la a 52-a editie a Festivalului de datini si obiceiuri ce va avea loc, pe 27 decembrie, in Piatra-Neamt, potrivit Agerpres.Invitat de onoare al festivalului va fi grupul "Crenguta de iedera, din Chisinau - Republica Moldova, potrivit…