VIDEO De ce a declanșat o reclamă la șampon proteste antirasism în Africa de Sud Protestatarii antirasism au forțat închiderea mai multor magazine ale unei companii sud-africane care comercializeaza produse cosmetice dupa ce aceasta a difuzat o reclama la șampon pe care manifestanții au considerat-o jignitoare, relateaza BBC.



Reclama companiei Clicks a conținut imagini care etichetau parul african ca fiind uscat, plictisitor și deteriorat în timp ce un exemplu al parului unor albi a fost descris ca fiind frumos și drept



Partidul de opoziție Luptatorii pentru Libertate Economica (EFF) a catalogat reclama drept &"rasista&" și &"dezumanizanta&", liderul… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

