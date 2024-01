Frederik al X-lea a devenit duminica, 14 ianuarie, rege al Regatului Danemarcei, succedandu-i mamei sale, regina Margrethe a II-a, care a abdicat dupa exact 52 de ani de domnie. Aproximativ o suta de mii de danezi au sarbatorit evenimentul in capitala Copenhaga. Potrivit AFP, putin dupa ora 14:00, Margrethe a II-a, purtand o tina eleganta […] The post VIDEO| Danemarca are un nou rege – moment istoric pentru danezi first appeared on Ziarul National .