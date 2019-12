Stiri pe aceeasi tema

- Darren Cahill, antrenorul Simonei Halep, nu a uitat de Ziua Naționala a Romaniei și a transmis un mesaj in romana pe un cont de socializare personal. Antrenorul le-a urat toate cele bune romanilor.

- La multi ani, Romania! Gradinița noastra a marcat Ziua Naționala a Romaniei și in acest an, 2019, astfel toate grupele au realizat activitați interesante, incarcate de patriotism, prin care preșcolarii au invațat despre istoria poporului roman și și-au cultivat dragostea de neam și țara. In saptamana…

- La Mulți Ani, Romania ! Unirea Basarabiei, a Bucovinei și, in cele din urma, a Transilvaniei cu vechiul regat al Romaniei ii aducea, in sfarsit, pe frați langa frați, pe romani langa romani, sub drapelul unei singure Țari. Tuturor romanilor care, de-a lungul istoriei, au pus cate o caramida la desavarșirea…

- Profesoara Nadina Nicolici, singurul dascal din Mehedinti care a reusit performanta de a obtine o bursa Fulbright, transmite un mesaj emotionant de Ziua Nationala. Coordonator a zeci de proiecte educationale internationale, Nadina a reprezentat cu onoare Romania in toata lumea.

- Simona Halep a publicat, duminica, pe pagina sa de Facebook, un mesaj prin care a dezmințit zvonul aparut in presa, conform caruia sportiva urmeaza sa se casatoreasca, anunța MEDIAFAX.Citește și: Nicolae Badalau il ataca dur pe Rareș Bogdan:’Cum ti se face din nou foame, cum scrii despre Badalau…

- Vestea ca Mihai Constantinescu s-a stins din viața a lasat o durere imensa in showbizul romanesc, iar numeroase personaje au avut și primele reacții cu privire la tragedia intampla in aceasta seara.

- Renumitul om de televiziune Dan Negru critica dur performanța Romaniei de la Campionatele Mondiale de Gimnastica din Germania. Romania a ratat pentru a doua oara consecutiv prezența la Jocurile Olimpice. Mai mult, „tricolorele” au terminat pe locul 22 din 24 de echipe la Mondialele recent incheiate.…

- Ministrul Apararii, Gabriel Les, a declarat, marti, in cadrul ceremoniei de repatriere a sublocotenentului post-mortem Ciprian-Stefan Polschi si a diplomatului Vasile Raduna, ucisi la Kabul, ca Romania ramane neclintita "in determinarea de a contribui la efortul international de combatere a terorismului",…