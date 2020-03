VIDEO Dacian Cioloș anunță că PLUS intră "în armistițiu politic total" până la trecerea crizei coronavirusului ​Dacian Cioloș anunța ca membrii PLUS nu vor mai face declarații politice, intrând într-un armistițiu politic total pâna la trecerea crizei coronavirusului, și se pun la dispoziția autoritaților române daca au nevoie de ajutor.



"Împreuna cu colegii mei din PLUS am decis urmatorul lucru: nu vom mai face declarații politice. Intram într-un armistițiu politic total pâna la trecerea crizei în care ne gasim.Nu mai e timp acum doar de comentarii politice de pe margine. Vom fi alaturi de instituțiile statului român și de eforturile pe care…

Sursa articol: hotnews.ro

