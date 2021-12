Stiri pe aceeasi tema

- Organizația critica dur compania pentru ca a pus in vanzare o mașina care pune ocupanții in pericol și spune ca modul in care s-a comportat mașina in testele de impact este problematic, putand aparea raniri grave. Spring este cel mai ieftin model electric de pe piața europeama, este produs in China…

- Una calda, una rece pentru Dacia Spring, prima electrica din istoria Dacia și cea mai vanduta mașina noua din Romania in luna noiembrie. EuroNCAP a publicat astazi un nou set de teste efectuate in ultimele luni, iar printre mașini se afla și Spring. Potrivit rezultatelor EuroNCAP, Dacia Spring a primit…

- Dacia spune ca a livrat in Europa 15.000 de exemplare din mașina electrica Spring, dintre care 1.700 au ajuns in Romania in ultimele doua luni. Comenzile au putut fi facute incepand cu 20 martie și cele mai multe mașini au ajuns incepand cu luna octombrie in Romania, Franța, Italia, Spania și Germania.…

- Spring, primul model electric al marcii de la Mioveni, este un adevarat hit. In Spania a fost cel mai bine vandut model electric, in luna octombrie, iar in Romania, in aceeași luna, a fost cea mai inmatriculata mașina cu zero emisii. Unde mai pui ca, potrivit Dacia, la nivel european au fost inregistrate…

- Dacia spune ca la aproape o luna de la inceputul livrarilor, modelul electric Spring a ajuns la primii 1.000 de clienți din Romania. Spring este fabricata la o uzina din China, a fost prezentata in toamna lui 2020 și prețul de pornire este 18.300 euro inainte de aplicarea primei de casare prin Rabla…

