- Marți, 4 iulie, in Republica Moldova a fost anunțat doliu național in contextul tragediei produse pe Aeroportul Internațional Chișinau . Luni, 3 iulie, șefa statului Maia Sandu a semnat un decret in acest sens. Documentul a fost semnat pentru a-i comemora pe Serghei Muntean și Igor Ciofu, victime ale…

- A murit atacatorul de pe Aeroportul din Chișinau - Informatia a fost confirmata pentru Deschide.md de catre seful Sectiei Comunicare si Protocol al IGP, Diana Fetco, care anuntase deja ca starea acestuia este grava.Conform sursei citate, acesta a decedat luni in jurul orei 22:20.In 30 iunie, Asurov…

- Atacatorul de la Aeroportul Internațional Chișinau, Rustam Ashurov a murit, luni seara, la spital. Barbatul care a omorat doi ofițeri de pe Aeroportul din Chișinau a decedat, luni seara, in spital. Anunțul a fost facut de poliție. Atacul armat a avut loc vineri pe aeroportul din Chișinau, soldandu-se…

- Decretul semnat de Maia Sandu subliniaza ca aceasta declaratie de zi de doliu national este un semn al profundei compasiuni si solidaritati fata de familiile, rudele si apropiatii victimelor. Este un moment de recunoastere a suferintei lor si de exprimare a sprijinului pentru aceste comunitati afectate.La…

- Atacatorul de la Aeroportul din Chisinau, Rustam Ashurov, in varsta de 43 de ani, era dat in urmarire in Tadjikistan. Barbatul ar face parte dintr-o grupare criminala care ar fi rapit vicepresedintele unei banci.

- Un polițist de frontiera de 31 de ani și un ofițer pensionat al Serviciului de Protectie si Paza de Stat, acum inspector de securitate pe aeroport, de 41 de ani, au fost uciși vineri cand un barbat a deschis focul in Aeroportul din Chișinau, dupa ce i s-a refuzat accesul in Republica Moldova.Ministerul…

- Procuratura Generala din Dusanbe a anuntat numele barbatului din Tadjikistan, care a ucis 2 persoane la Aeroportul Chisinau. Atacatorul se numeste Rustam Ashurov si era implicat in rapirea prim-vicepresedintelui unei banci. Procuratura Generala din Tadjikistan a emis un comunicat de presa in care a…

- Atacatorul de la Aeroport, Rustam Ashurov, in varsta de 43 de ani, era dat in urmarire in Tadjikistan. Barbatul ar face parte dintr-o grupare criminala, care pe 23 iunie, ar fi rapit vicepreședintele unei banci.