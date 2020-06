VIDEO: Cutremur de 7,5 pe scara Richter. Şase oameni au murit în Mexic în urm seismului Un spital din regiune, unde sunt tratati pacienti diagnosticati cu Covid-19 a suferit pagube „structurale" si a fost nevoie sa fie evacuat. Pana in prezent, in Mexic au fost inregistrate 185.000 de cazuri si 22.500 de decese provocate de noul coronavirus. Seismul de marti a avut loc la ora locala 10:29, la 12 kilometri de Crucecita (Oaxaca) si s-a simtit in mai multe state mexicane. Alerta de cutremur, activata cu aproximativ 1 minut inainte de soc (...) Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

Sursa articol: ziaruldeiasi.ro

- Un puternic cutremur de pamant avand magnitudinea de 7,5 grade pe scara Richter s-a produs sambata dimineața in sudul Mexicului, a anunțat Serviciul național de seismologie. Epicentrul seismului, ale carui efecte totale nu sunt inca evaluate, este situat in localitatea Crucecita, din statul Paxaca din…

- Un cutremur cu magnitudinea 7,5 grade s-a produs marti in Mexic, la 12 kilometri de municipiul Crucecita, din statul meridional Oaxaca (sud) si a fost resimtit in mai multe zone ale tarii. In capitala țarii a fost activata alerta seismica. In urma seismului, autoritatile americane au difuzat o alerta…

- Un cutremur cu magnitudinea 7,5 grade s-a produs marti in Mexic, la 12 kilometri de municipiul Crucecita, din statul meridional Oaxaca (sud) si a fost resimtit in mai multe zone ale tarii si a activat alerta seismica in capitala, relateaza ABC si EFE. Seismul a avut loc la 10:29 ora locala (15:29 GMT)…

- Un puternic seism, cu magnitudine de 7,5 pe scara Richter, s-a produs marti dimineata in sudul Mexicului, potrivit Serviciului seismologic national, scrie AFP.Epicentrul acestui seism este situat in localitatea Crucecita, in statul Oaxaca din sudul tarii, a precizat Institutul. A fost…

