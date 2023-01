Stiri pe aceeasi tema

- VIDEO: Cum ne aparam de atacul cainilor agresivi. Sfaturile unui polițist care a salvat de la moarte un om incolțit de o haita Felul in care reusesti sa iti pastrezi calmul si sa stii ce nu trebuie sa faci niciodata atunci cand te ataca un caine iti poate salva viata. Un specialist in domeniu ofera…

- Felul in care reusesti sa iti pastrezi calmul si sa stii ce nu trebuie sa faci niciodata atunci cand te ataca un caine iti poate salva viata, a declarat, pentru Agerpres, politistul Gabriel Nicolae Ivanov, specializat de aproape 25 de ani in dresajul si comportamentul canin si coordonator al singurei…

- Felul in care reusesti sa iti pastrezi calmul si sa stii ce nu trebuie sa faci niciodata atunci cand te ataca un caine iti poate salva viata, a declarat politistul Gabriel Nicolae Ivanov, specializat de aproape 25 de ani in dresajul si comportamentul canin si coordonator al singurei echipe operative…

- "L-am gasit pe el in foișor la ei. El mi-a zis ca a fugit, se ridica, iar il puneau jos. –Il mușcau. –I-am zis, bai Vladimire, dar de ce nu te-ai ridicat cu ei in spate? „Tati, m-am ridicat cu ei de cateva ori, dar imi venea rau și cadeam singur. Nici nu mai știam pe unde sa calc și de cap ma mușcau.…

- Cazul femeii ucise de o haita de caini agresivi a șocat opinia publica. Deși astfel de tragedii sunt rare, putem evita un atac al animalelor agresive urmand cateva sfaturi simple. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro ×…

- Cazul femeii sfașiate de caini ieri in Capitala nu este, din pacate, singular. In urma cu doar doua zile, un barbat de 71 de ani dintr-un sat din Brașov a fost și el ucis de caini pe un camp. Specialiștii in dresaj ne dau cateva sfaturi despre cum ar trebui sa reacționam cand suntem incolțiți de haite.

