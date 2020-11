Stiri pe aceeasi tema

- Rusia a inregistrat astazi un nou record zinic al cazurilor de infectare cu noul coronavirus. Autoritațile din Moscova au decis ca elevii vor urma cursurile online și nu se vor intoarce la școala, dupa doua saptamani de vacanța. Autoritațile naționale susțin ca nu considera necesara impunerea carantinei…

- Ministerul rus de externe a spus sâmbata ca ambasada Rusiei din Germania a fost refuzata de MAE german când a solicitat sa aiba acces la Alexei Navalnîi, transmite Reuters. Ministerul rus de externe a cerut, în același comunicat de presa, ca cei care conduc o ”campanie…

- Cancelarul german Angela Merkel l-a vizitat pe opozantul rus Aleksei Navalnii in timp ce acesta primea tratament intr-un spital din Berlin dupa presupusa sa otravire, a informat Der Spiegel, relateaza luni Reuters. Fara a cita surse, Der Spiegel a afirmat ca Merkel a mers sa îl vada…

- Cancelarul german Angela Merkel l-a vizitat pe opozantul rus Aleksei Navalnii in timp ce acesta primea tratament intr-un spital din Berlin dupa presupusa sa otravire, a informat Der Spiegel, relateaza Reuters. Der Spiegel a afirmat, fara a cita surse, ca Merkel a mers sa il vada pe Navalnii in spitalul…

- Opozantul rus Aleksei Navalnii, considerat unul dintre cei mai vocali critici ai Kremlinului, a fost externat din spitalul din Berlin unde a fost tratat dupa ce i s-a facut rau in timpul unui zbor in Siberia luna trecuta, iar apoi a fost transferat cu avionul la Berlin pe cand se afla in coma, relateaza…

- Alexei Navalnîi a fost externat din spitalul berlinez în care era internat dupa ce i s-a facut rau, luna trecuta, în timpul unui zbor din Siberia, el fiind otravit cu arma neurotoxica Novicioc, potrivit Reuters. ”Starea pacientului s-a îmbunatațit suficient pentru…

- Marea Britanie a spus miercuri ca Rusia trebuie sa raspunda cu privire la otravirea lui Aleksei Navalnîi în timp ce este aproape sigur ca serviciile de informații rusești au condus atacul cu arma chimica dezvoltata în era sovietica Noviciok, relateaza Reuters. Ministrul britanic…

- Poliția din Rusia vrea sa participe, alaturi de anchetatorii din Germania, la interogarea lui Aleksei Navalnii, cu scopul de a-i pune „intrebari suplimentare” acestuia, scrie Agerpres.Departamentul pentru transporturi al Ministerului de Interne rus va cere ca anchetatorii rusi sa poata asista la activitatile…