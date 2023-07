Stiri pe aceeasi tema

- Constructorul sud-coreean a dezvaluit oficial cea de-a cincea generație a emblematicului SUV Santa Fe. Noua generație aduce un design complet revizuit al caroseriei, astfel incat modelul de teren renunța la aspectul rotund in favoarea unuia patrațos. Noul limbaj de design al lui Santa Fe ne ofera o…

- Delegația de roboți considera totodata ca oamenii ar trebui sa dea dovada de prudenta in fata inteligentei artificiale (AI) si au recunoscut ca nu stapanesc deocamdata emotiile umane, potrivit Agerpres. Robotii in cauza - unii dintre cei mai avansati din lume - au participat in aceasta saptamana, alaturi…

- Unele mașini, in special cele de teren dar nu numai, ascund un secret mai puțin cunoscut de cei care nu sunt cu adevarat pasionați de mașini, noteaza ro-viral.video. Un clip a devenit viral pe TikTok dupa ce proprietarul unui Jeep a descoperit la ce folosește micul secret pentru mașina sa.Puteți vedea…

- Judecatoarea Sue Carr a fost numita joi in cea mai inalta functie judiciara din Anglia si Tara Galilor, devenind astfel prima femeie care ocupa acest post in ultimii 755 de ani, conform unui anunt facut joi de guvernul britanic, transmite AFP, citat de Agerpres.Numirea acestei magistrate in varsta…

- Președintele turc in exercițiu, Recep Tayyip Erdogan, a obținut 52,43% din voturi in urma celui de-al doilea scrutin electoral, potrivit rezultatelor parțiale dupa numararea a 94,1% din voturi.

- Numararea voturilor la alegerile prezidențiale din Turcia a ajuns la 99%! Recep Tayyip Erdogan, candidat din partea Alianței Populare, are 49,4%, in timp ce candidatul opoziției unite (Alianța Naționala), Kemal Kilicdaroglu, are un procent de 45%. Al treilea candidat Sinan Ogan 5,2.La numararea a…

- Noua generație Dacia Duster este una dintre cele mai așteptate mașini. Prototipurile au fost surprinse deja in teste, acoperite de camuflaj pentru a le ascunde principalele noutați de design. Potrivit informațiilor disponibile pana in acest moment, Duster 3 ar urma sa debuteze fie la finalul anului,…

- Vladuța Lupau este una dintre cele mai cerute artiste de la noi și iși produce singura banii, insa asta nu inseamnaa ca soțul ei nu o rasfața așa cum merita. Adi Rus i-a facut artistei un cadou neașteptat, mai exact i-a oferit un bolid de lux.