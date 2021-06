Stiri pe aceeasi tema

- URȘI INDEPARTAȚI DE POLIȚISTI Duminica, 20 iunie a.c., in jurul orei 20.00, un polițist din cadrul Postului de Poliție Vintileasca, care pleca de la domiciliu catre serviciu, imediat dupa ce s-a urcat in autoturism, a vazut langa gardul unei gospodarii invecinate un urs. Simultan, a fost alertat de…

- Dani Mocanu nu se lasa de aroganțe, chiar și dupa ce a renunțat de tot la muzica. Artistul a decis sa plece intr-o vacanța departe de țara, insa postarea pe care a facut-o in urma cu puțin timp a starnit o mulțime de reacții.

- Libertatea a vrut sa afle și varianta printului din familia regala din Liechtenstein acuzat ca l-a vanat in Romania pe ursul Arthur. Ziarul a mers pana la castel și, apoi, pana la casa prințului din Riegersburg, Austria. Vanatorul ajuns in atentia DNA si a Comisiei Europene refuza sa comenteze pentru…

- Prințul Emanuel von und zu Liechtenstein, acuzat ca ar fi venit in Romania pentru uciderea celui mai mare urs, Arthur, este membru al monarhiei din Liechtenstein și deține un castel in Austria, in orașul Riegersburg, situat in regiunea austriaca Stiria.

- Pentru persoanele care au animale de companie, plecarea de acasa poate veni ca o decizie dificila și asta pentru ca cele mai multe nu au idee ce ar putea sa faca cu cațeii sau cu pisicile lor. Afla cele mai bune soluții la care poți apela atunci cand vrei sa pleci in vacanța.

- Cristian Tudor Popescu a comentat la Digi24 demiterea lui Vlad Voiculescu și reacțiile politicienilor din USR PLUS. Despre fostul ministrul al Sanatații, gazetarul spune ca acesta ia in considerare ruperea coaliției și intrarea intr-o criza politica, in loc sa spuna ca nu este de neinlocuit, iar colegii…

- Compozitorul Mihai Ogașanu, fiul marelui actor Virgil Ogașanu, este un nume cunoscut in lumea muzica. Insa puțini știu ca pasiunea pentru muzica a moștenit-o de la tatal sau. Pare greu de crezut dar, inainte de actorie, maestrul Ogașanu a cantat intr-o formație din orașul natal, Drobeta Turnu Severin.…