- Prin implicarea Fundației Universitare „Vasile Goldiș” si Arhiepiscopiei Aradului, Spitalul Clinic de Urgenta Arad va primi opt aparate de ventilatie si monitorizare respiratorie necesare in tratamentul persoanelor diagnosticate cu coronavirus.Costul unuia dintre aparate este sustinut integral…

- Numarul persoanelor din judet aflate in autoizolare si monitorizare la domiciliu a scazut cu 413, in ultimele 24 de ore, de la 4.016 la 3.603, se arata intr-o informare transmisa, luni, de Prefectura Galati.Potrivit sursei citate, persoanele izolate la domiciliu sunt clinic sanatoase si nu…

- Numarul persoanelor aflate in carantina institutionalizata in judetul Arges a ajuns, luni, la 270, cu 48 mai multe decat in urma cu o zi.Potrivit datelor comunicate de Institutia Prefectului Arges, alte 8.799 de persoane se afla in izolare la domiciliu sub monitorizarea Directiei de Sanatate…

- Botosanenii s-au mobilizat pentru a ajuta sistemul medical sa faca fata pandemiei de COVID-19. De la oameni simpli pana la oameni de afaceri prosperi si-au dat mana si au initiat o campanie de donatii fara precedent in judet. Totodata, numerosi meseriasi, de la croitori si pana la florari ajuta cum…

- "Lor le datoram respectarea cu strictețe a recomandarilor, astfel incat munca lor neobosita sa nu fie in zadar" Președintele Klaus Iohannis a transmis și vineri un mesaj catre cetațeni, rugandu-i sa fie responsabili și sa respecte masurile impuse de autoritați pentru a limita raspandirea noului coronavirus.…

- Medicii și personalul medical auxiliar din Bacau implicați in lupta impotriva COVID19 ar putea fi stimulați financiar. PSD Bacau a anunțat marți dimineața ca va face propuneri concrete in urmatoarele ședințe ale Consiliului Local și Consiliului... Clic pe titlu pentru a citi tot articolul.

- “Personalul medical aflat in prima linie a combaterii COVID19 merita recunoștința noastra. Sunt semeni care, cu prețul periclitarii propriei sanatați, contribuie la eradicarea efectelor infecției cu coronavirus și la diminuarea consecințelor epidemiei”, spune europarlamentarul Drago Benea. Consilierii…

- Duminica, cand statisticile din orașul chinez au aratat numai 8 imbolnaviri, cea mai scazuta cifra din ianuarie pana acum, medicii au aparut intr-un filmuleț, renunțand la maști și zambind. Personalul medical a transmis acest mesaj cu prilejul inchiderii ultimului spital temporar din Wuhan…