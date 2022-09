VIDEO. Cum este dat jos steagul Rusiei din regiunile eliberate, la 200 de zile de la începutul războiului Pe masura ce razboiul din Ucraina marcheaza 200 de zile, țara a recuperat zone largi din sud și est intr-o contraofensiva mult așteptata, dand o lovitura grea Rusiei. Contraofensiva ucraineana din ultimele zile a facut ca Rusia sa se retraga din trei orașe in care au fost staționați candva soldații sai – Izium, Kupyansk și […] The post VIDEO. Cum este dat jos steagul Rusiei din regiunile eliberate, la 200 de zile de la inceputul razboiului appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

